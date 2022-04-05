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Врач Наталья Семененко в Международный день супа рекомендует людям с заболеваниями ЖКТ есть первое на костном бульоне

Врач Наталья Семененко в Международный день супа рекомендует людям с заболеваниями ЖКТ есть первое на костном бульоне

Отношение у людей к первым блюдам разное. Кто-то любит щи и борщ, кому подавай уху или грубной. Другие вообще от супов отказываются.

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