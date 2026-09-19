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EUROVIEW

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Рэй Макговерн (ЦРУ): Европейские элиты ведут народы к новой войне

Поче­му Нюрн­берг вспо­ми­на­ют толь­ко тогда, когда это удоб­но Вашинг­то­ну? Кому выгод­но, что­бы Рос­сия выгля­де­ла угро­зой, кото­рой нет? Поче­му Евро­па ищет вра­га в дроне над Лейп­ци­гом, а не в соб­ствен­ной рито­ри­ке? И поче­му пра­во­за­щи­та закан­чи­ва­ет­ся там, где начи­на­ет­ся поли­ти­че­ская выго­да? Рей­монд Мак­го­верн — быв­ший сотруд­ник ЦРУ, обще­ствен­ный дея­тель — отве.

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