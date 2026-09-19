Почему Нюрнберг вспоминают только тогда, когда это удобно Вашингтону? Кому выгодно, чтобы Россия выглядела угрозой, которой нет? Почему Европа ищет врага в дроне над Лейпцигом, а не в собственной риторике? И почему правозащита заканчивается там, где начинается политическая выгода? Реймонд Макговерн — бывший сотрудник ЦРУ, общественный деятель — отве.
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