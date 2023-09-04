«Новые русские сенсации» выяснили подробности темного прошлого латвийской певицы Лаймы Вайкуле, известной своими русофобскими выходками.
Агент Глория: вся правда о темном прошлом Лаймы Вайкуле
Комментарии
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Ирина Черных
Довыпендривалась!
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5 час.
Александр Каблучко
Ну и что ей из этой статейки. Для определенного круга бесплатная реклама
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4 час.
Gennady Sokolovsky
Заказывал на потрахон её Саша Серов. А то, что она шлюха за денежку - не секрет с конца 80-х годов.
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3 час.
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