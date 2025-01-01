Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу

РИА Новости/Григорий Сысоев Президент России Владимир Путин поздравил шахматиста Яна Непомнящего, разделившего с норвежцем Магнусом Карлсеном первое место на прошедшем в Нью-Йорке чемпионате мира по блицу.
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