В рамках реализации совместного проекта. Министерства образования и ЮНИСЕФ ´Инклюзивное образование: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка´ планируется выполнение задачи по созданию сети инклюзивных учреждений образования на уровне дошкольного и общего среднего образования.