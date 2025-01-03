В рамках реализации совместного проекта. Министерства образования и ЮНИСЕФ ´Инклюзивное образование: благоприятная среда для реализации потенциала каждого ребенка´ планируется выполнение задачи по созданию сети инклюзивных учреждений образования на уровне дошкольного и общего среднего образования.
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