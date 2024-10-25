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Региональная Юридическая Служба

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Из-за убийства цыганами таксистки в Коркино, местные жители устроили массовые погромы и подняли бунт

Из-за убийства цыганами таксистки в Коркино, местные жители устроили массовые погромы и подняли бунт

Фото: ТГ «Осторожно новости» Важные новости России за неделю сообщают, что в Коркино, Челябинская область, произошли массовые беспорядки, связанные с убийством местной таксистки, что стало катализатором для протестов.

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