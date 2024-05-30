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Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке

Политик переходит на другую работуГубернатор Ханты-мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила, что уходит в отставку.

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