Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Apple вернула себе статус самой дорогой компании в мире, сообщает Reuters. Акции компании-производителя iPhone остались прежними, тогда как бумаги Nvidia упали на 3,5%, и теперь капитализация Apple оценивается в $4,88 трлн против $4,86 трлн у конкурента.
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