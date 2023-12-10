Очень простой и быстрый рецепт Омлета в кружке

Хотите вкусно поесть, но у Вас мало времени? Попробуйте очень простой и быстрый рецепт омлета в микроволновке! Его приготовление займёт всего пару минут, и даже после микроволновки омлет получается нежным и вкусным.
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