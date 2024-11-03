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Царьград

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Экс-аналитик ЦРУ назвал условие для массовой сдачи в плен украинских боевиков

Экс-аналитик ЦРУ назвал условие для массовой сдачи в плен украинских боевиков

Макговерн уверен, что солдаты ВСУ начнут сдаваться в случае победы Трампа на выборахБоевики ВСУ продолжают сдаваться в плен русской армии, однако массовости этого процесса пока не наблюдается.

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