В Бугульме инспекторы ДПС спасли из горящего дома мужчину инвалида

Вечером находясь на маршруте патрулирования инспекторы ДПС отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Бугульминскому лейтенанты полиции Андрей Бердников и Алмаз Раупов заметили густой дым, валивший из окна частного дома по улице Международная.
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