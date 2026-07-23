Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит? Политологи оценили назначение нового посла Германии в России Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС Tекст: Валерия Крутова Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой.