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Аргументы недели

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Волонтеры ищут пропавшую 12-летнюю школьницу в Невском районе Петербурга

Волонтеры ищут пропавшую 12-летнюю школьницу в Невском районе Петербурга

На территории Санкт-Петербурга пропала 12-летняя школьница. Девочка вышла после занятий в бассейне и перестала выходить на связь.

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