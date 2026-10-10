Врач объяснил, чем полезны шахматы и преферанс в зрелом возрасте

Такие игры не станут "лекарством" от деменции, но служат полезной когнитивной нагрузкой Врач-невролог Александр Ткачев, основатель сети клиник, рассказал RT о пользе интеллектуальных игр для людей всех возрастов.
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