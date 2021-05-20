Минобороны России публикует архивные документы из фондов ЦАМО, посвященные роли Красной Армии в освобождении Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов

Минобороны России публикует архивные документы из фондов ЦАМО, посвященные роли Красной Армии в освобождении Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов

Новый мультимедийный раздел на сайте российского военного ведомства содержит уникальные рассекреченные документы, рассказывающие о проведении Пражской наступательной операции.

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