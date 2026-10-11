Неделя моды в Нью-Йорке Весна-Лето 2027: модные колготки, чулки и носки

На подиумах и в уличных модных сценах столиц моды чулки и колготки долгое время рассматривались как второстепенный элемент, но последние сезоны — кульминацией которых стала динамичная эстетика коллекций Весна-Лето 2027 — превратили колготки, носки и чулки в центральные элементы современного стиля.
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