Неделя моды в Нью-Йорке Весна-Лето 2027: модные колготки, чулки и носки

На подиумах и в уличных модных сценах столиц моды чулки и колготки долгое время рассматривались как второстепенный элемент, но последние сезоны — кульминацией которых стала динамичная эстетика коллекций Весна-Лето 2027 — превратили колготки, носки и чулки в центральные элементы современного стиля.