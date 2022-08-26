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Медведев рассказал, чем закончится спецоперация на Украине: “1,5 сценария”

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, опубликовал пост в своем аккаунте Telegram, в котором заверил россиян и других читателей его постов в том, что есть всего “1,5 сценария”, по которым будет развиваться СВО на Украине.

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