Медведев рассказал, чем закончится спецоперация на Украине: “1,5 сценария”

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, опубликовал пост в своем аккаунте Telegram, в котором заверил россиян и других читателей его постов в том, что есть всего “1,5 сценария”, по которым будет развиваться СВО на Украине.
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, опубликовал пост в своем аккаунте Telegram, в котором заверил россиян и других читателей его постов в том, что есть всего “1,5 сценария”, по которым будет развиваться СВО на Украине.
Свежие комментарии