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Депутат Петков на ВЭФ указал на перспективы российско-болгарских отношений

Депутат Петков на ВЭФ указал на перспективы российско-болгарских отношений

Россия и Болгария вернутся к братским отношениям, вопрос лишь во времени. Об этом 4 сентября заявил «Известиям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) депутат парламента Болгарии от Социалистической партии Иван Петков.

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