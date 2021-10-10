Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий бугаев
    а с какого перепуга эти упыри с советскими ппш а не с фашистскими мп-40 и подобными?Год УПА во Львове
  • Юрий Гавриков
    Зигуя «Слава Украине» В ответ поймав –«Героям слава», Все ближе вы к своей кончине… Фашизма пьете вы отраву.… И гитле...Год УПА во Львове
  • ludmila Cernega
    Я вам песенку спою про пять минут....и т.д....Представитель офи...

Русский это уже не национальность, русский - это менталитет

Русский это уже не национальность, русский - это менталитет

"Я рос в Советском Союзе!" В Казахстане таксист поставил на место пассажирку, которая требовала говорить на казахском языке Обычного таксиста требование пассажирки говорить "на дяржавная мове" разъярила так, что он разразился эмоциональной речью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх