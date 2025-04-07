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Царьград

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РАНХиГС: Переоценка критериев школ России — время пересмотра стандартов

РАНХиГС: Переоценка критериев школ России — время пересмотра стандартов

Эксперты РАНХиГС предлагают пересмотреть методику оценки российских школ. Исследование показало, что текущие показатели отражают ситуацию на региональном уровне, но не учитывают реальные результаты отдельных учебных заведений.

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