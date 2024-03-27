«Это все равно что потерять свой дом»: Ирина Понаровская заявила о мистике в теракте в «Крокус Сити Холле»

Певица Ирина Понаровская высказалась о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В личном блоге артистка опубликовала пост, посвященный трагедии в концертном зале, и рассказала о мистике в случившемся.
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