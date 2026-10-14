Иллюстративное фото / © Getty Images, Tom’s Hardware Человек, заявивший о причастности к утечке из Центрального реестра населения Дании (CPR), утверждает, что получил доступ к данным с помощью пароля «123456».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии