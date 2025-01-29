Путин готов к мирным переговорам

Вчера российский президент ясно дал понять, что готов к мирным переговорам. Однако на данный момент, помимо заявлений Трампа в СМИ, которые варьируются от угроз до обещаний участия, со стороны США не было сделано официального предложения.
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