Россия как текст: опыт путешествия длиною в классику и тысячи километров

Когда я впервые задумался о том, чтобы повторить свой японский опыт и объехать всю Россию, внутренний голос ехидно напомнил: одно дело — 47 компактных префектур, и совсем другое — бескрайние сибирские просторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии