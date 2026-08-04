Туризм и География
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Туризм и География

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Россия как текст: опыт путешествия длиною в классику и тысячи километров

Россия как текст: опыт путешествия длиною в классику и тысячи километров

Когда я впервые задумался о том, чтобы повторить свой японский опыт и объехать всю Россию, внутренний голос ехидно напомнил: одно дело — 47 компактных префектур, и совсем другое — бескрайние сибирские просторы.

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