Кипр – непотопляемый авианосец с двойным дном Майдан наоборот В конце сентября две сотни активистов вышли на митинг к британской военной базе Акротири на юге Кипра, чтобы выразить свой протест против стягивания на остров британских войск и разжигания Лондоном ближневосточного конфликта.