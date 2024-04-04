НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

В Администрации города Иванова открылась персональная выставка художника Владимира Котина «От Донбасса до Сахалина»

В Администрации города Иванова открылась персональная выставка художника Владимира Котина «От Донбасса до Сахалина»

В Администрации города Иванова открылась персональная выставка художника Владимира Котина «От Донбасса до Сахалина»В четверг 4 апреля в фойе четвертого этажа мэрии прошло торжественное открытие выставки работ знаменитого ивановского художника Владимира Котина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх