В Администрации города Иванова открылась персональная выставка художника Владимира Котина «От Донбасса до Сахалина»В четверг 4 апреля в фойе четвертого этажа мэрии прошло торжественное открытие выставки работ знаменитого ивановского художника Владимира Котина.
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