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Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию

Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию

Несмотря на заявления британского принца Гарри о том, что он никогда больше не приедет в свою родную страну, стало известно, что он решил в корне изменить свою позицию, Причем, к удивлению поклонников, с ним намерена это сделать и его супруга Меган Маркл.

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