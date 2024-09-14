Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию

Несмотря на заявления британского принца Гарри о том, что он никогда больше не приедет в свою родную страну, стало известно, что он решил в корне изменить свою позицию, Причем, к удивлению поклонников, с ним намерена это сделать и его супруга Меган Маркл.
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