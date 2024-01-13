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Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС РФ обладают преимуществом на фронте

Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС РФ обладают преимуществом на фронте

РИА Новости/Алексей Майшев Российская армия имеет на поле боя значительное преимущество, в то время как ВСУ двигаются в неправильном направлении после провала контрнаступления, заявил бывший польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Daily Express.

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