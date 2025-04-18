Кабулов: в мае пройдет российско-афганский деловой форум

РИА Новости/Кристина Кормилицына В мае пройдет масштабный российско-афганский деловой форум в рамках KazanForum, заявил советник министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
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