Берлинский конгресс: путем полумер или Пролог к Первой мировой

Берлинский конгресс со школьной скамьи воспринимается в нашем общественном сознании как изоляция России и ее отказ, под угрозой войны с коалицией великих держав, от Сан-Стефанского мира; но в реальности все было сложнее и не столь однозначно.
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