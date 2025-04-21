США потребовали от Киева отреагировать на план Трампа по урегулированию конфликта

США оказывают дипломатическое давление на Украину и требуют, чтобы Киев отреагировал на ряд далеко идущих идей администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, включающих возможное признание Вашингтоном присоединение Крыма Россией в 2014 году и отказ Киева от членства в НАТО.
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