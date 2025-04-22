Москва положительно оценила мирный план США

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирный план, предложенный США президенту Украины Владимиру Зеленскому и предусматривающий исключение Украины из процесса вступления в НАТО, соответствует позиции России и «удовлетворительно» воспринимается Москвой.
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