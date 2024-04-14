Полезные рецепты для поднятия уровня гемоглобина

🔸 Одним из вариантов является смесь из грецких орехов, сырой гречневой крупы и меда. Просто перемелите стакан грецких орехов и стакан сырой гречневой крупы, затем добавьте стакан меда и тщательно перемешайте.
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