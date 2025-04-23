Снаряд и мину уничтожили сотрудники Росгвардии в Новосибирской области

Опасные предметы нашли на территории Искитимского и Черепановского районов.Сотрудники ОМОН "Сибирь" Управления Росгвардии по Новосибирской области провели проверку и обезвредили подозрительные предметы, найденные жителями в Черепановском и Искитимском районах области.
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