Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад по ситуации с избиением матери ребенка-инвалида под Смоленском

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что смолянин напал на бывшую жену и забрал карту с выплатами на ребенка с ОВЗ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с избиением смолянки-матери ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.