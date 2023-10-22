Смоленск 2.0
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Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад по ситуации с избиением матери ребенка-инвалида под Смоленском

Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад по ситуации с избиением матери ребенка-инвалида под Смоленском

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что смолянин напал на бывшую жену и забрал карту с выплатами на ребенка с ОВЗ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с избиением смолянки-матери ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

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