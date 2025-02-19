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Наш уютный дом

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Пастрома из грудки индейки в духовке

Пастрома из грудки индейки в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Пастрома - наивкуснейшее мясное блюдо, которое получается в результате запекания хорошо промаринованного мяса.

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