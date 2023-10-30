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Московский Муфтий открыто выступил против Патриарха Кирилла: «Мигранты приезжающие в Россию, могут делать что хотят»

Московский Муфтий открыто выступил против Патриарха Кирилла: «Мигранты приезжающие в Россию, могут делать что хотят»

Можно было бы конечно дополнить Патриарха, и сказать что подобная ситуация наблюдается не только в Москве, но и во всей России, но углубляться в эту тему нет смысла, так как это и так все знают, а во вторых поправлять духовного служителя как минимум неэтично.

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