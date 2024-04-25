«Металлург» взял Кубок Гагарина, поражения «Зенита» и «Ливерпуля», камбэк «Локо», Хави остается в «Барселоне» и другие новости

1. «Локомотив» проиграл 0-4 «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина, уступив 1:2 в 4-м матче. «Магнитка» в 3-й раз взяла трофей, больше побед нет ни у кого.
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