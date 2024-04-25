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Не только о футболе

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«Металлург» взял Кубок Гагарина, поражения «Зенита» и «Ливерпуля», камбэк «Локо», Хави остается в «Барселоне» и другие новости

«Металлург» взял Кубок Гагарина, поражения «Зенита» и «Ливерпуля», камбэк «Локо», Хави остается в «Барселоне» и другие новости

1. «Локомотив» проиграл 0-4 «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина, уступив 1:2 в 4-м матче. «Магнитка» в 3-й раз взяла трофей, больше побед нет ни у кого.

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Комментарии
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Лена Мисько
это что то из рубрики нарочно не придумаешь, но он смог)) ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА «Русские нас ограбили. Судья был куплен. После первого матча с ЦСКА у меня возникли подозрения. Во время ответной игры я попросил одного парня из нашей команды проверить сумки судей, пока идет матч. Он вернулся ко мне взбешенный и говорит: «Там потрясающие часы с рубинами» Экс-тренер «Осера» Ги Ру — в интервью L&#39;Equipe
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