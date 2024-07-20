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Салливан не исключил увеличение глубины атак по России американским оружием

Салливан не исключил увеличение глубины атак по России американским оружием

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил увеличение глубины атак по территории Российской Федерации американскими вооружениями, использующимися Украиной.

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