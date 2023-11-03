СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Олег Тимофеев, "Мало мы отправляем лучших за границу мы ещё тут сдаем лучших Ми-6 по дешевке??" вот с этого места поп..."Не притворяйся, ...
  • Наталья
    Ишаки смелые, если вдесятером на одного.«Русская община» ...
  • Лев Сивохин
    Иуда, он и есть Иуда. Не убавить, не прибавить.За что я хочу ска...

«Личная точечка Справедливости»: знойная дочка Сергея Миронова живёт в Монако, катается на яхтах и тратит миллионы в дорогих бутиках. Справедливо?

«Личная точечка Справедливости»: знойная дочка Сергея Миронова живёт в Монако, катается на яхтах и тратит миллионы в дорогих бутиках. Справедливо?

Все прекрасно известен главный справедливец России Сергей Миронов. Этот человек занырнул в большую политику в Санкт-Петербурге в далёком 1994 году и больше из неё так и не вылазил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
А тебе, хохлопидару, какое дело?
Ответить
6 час.
L
LT
А с чего ты взял, что я с хохляндии? Нам рассказывают, какая классная жизнь и отдых в северной Корее, а их детки живут по Монакам и Миланам
Ответить
5 час.
Владимир Барышев
И о какой справедливости и единении, вот эти нам расскажут?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх