Боец СВО сыграл патриотичную свадьбу в Новосибирске

Торжество прошло в стили СВО – с повестками гостям, тортом в виде танка и букетом-триколором. В Новосибирске 29-летняя Виктория и 35-летний Михаил сыграли патриотичную свадьбу – в стиле СВО и цветах российского флага.
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