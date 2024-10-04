А вот по народному календарю сегодняшний день чествует Иону Листодера и считается несчастливым, потому что ветра 4 октября несут проблемы и болезни.
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А вот по народному календарю сегодняшний день чествует Иону Листодера и считается несчастливым, потому что ветра 4 октября несут проблемы и болезни.