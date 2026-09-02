Путин: украинцы пока еще не террористы, а просто сделали заявку на терроризм - если они взорвут гражданские самолеты над Россией, мы найдем, чем ответить

Зеленский прямым текстом пригрозил стать вторым Басаевым – взрывать гражданские самолеты над территорией России.
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а до этого заявления и действия Зели не было терроризмом? У некоторых ещё есть разновидности терроризма: тут плохой,а тут терпимый.Потом ЕР-цы это и в учебники запишут,свою терпеливую стойкость.Дело несколько проще: путин - политический трус,за якобы осторожностью и выверенностью решений скрывается просто трусость.Поэтому всякая шваль,вроде прибалтов,безнаказанно лает десятилетиями,а многие страны,в т.ч. и постсоветские прекрасно всё поняли и обращаются с русскими как с людьми нерешительными,трусоватыми,мало на что способными.
Приехали блин..
Ну почему мы вечно в догоняющих, отвечающих и вообще на вторых ролях? Если мы великая страна, то диктовать должны мы, а не нам ставить условия.