Микробиом по наследству 

Первый контакт Ученые уже более 15 лет изучают механизм передачи микробиоты от матери к ребенку. — Раньше считалось, что кишка ребенка, который находится в утробе матери, стерильна, но сейчас мы знаем, что это не так.
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