doc-tv
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

doc-tv

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Британские учёные установили, что все умершие раньше спали каждый день.Названа привычка,...
  • Модест
    Тысяча и одна овца!Психолог рассказа...
  • Михаил Е
    Как-то так?Отоларингологи пр...

Микробиом по наследству 

Микробиом по наследству 

Первый контакт Ученые уже более 15 лет изучают механизм передачи микробиоты от матери к ребенку.  — Раньше считалось, что кишка ребенка, который находится в утробе матери, стерильна, но сейчас мы знаем, что это не так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх