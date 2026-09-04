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Интертат

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Дәртенә күрә дәрманы, чорына күрә солтаны: «ДәртФест» үсә - өчпочмак пешереп тә була

Дәртенә күрә дәрманы, чорына күрә солтаны: «ДәртФест» үсә - өчпочмак пешереп тә була

«Интертат» фестиваль тарихын барлый.Быел «ДәртФест» яңа форматта һәм үзгә вакытта – ислам мәдәнияте фестивале буларак 6 сентябрьдә узачак.

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