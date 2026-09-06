«Хозяин тайги»: Служба безопасности сняла на видео прогулку тигра перед машиной Путина

Сотрудники Службы безопасности президента зафиксировали на камеру редкий момент, произошедший во время недавней поездки Владимира Путина по Приморскому краю.
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