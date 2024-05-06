Лидер демократов в нижней палате конгресса США Хаким Джеффрис допустил, что Вашингтону придётся «вступить в конфликт с привлечением военнослужащих» в случае поражения киевского режима, так как Россия якобы «не остановится на Украине».
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