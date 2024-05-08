Пермскую журналистку, подозреваемую в вымогательстве у политика, отпустили из СИЗО

Она пробудет под домашним арестом до 9 июня.Сегодня Чайковский городской суд принял решение о смягчении меры пресечения для журналистки и общественницы, подозреваемой в вымогательстве у местного политика.
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