ЕС не успевает заполнить газовые хранилища к зиме

www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich/dpa Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустилась до рекордно низкого уровня для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.
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