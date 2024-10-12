Два мнения

Лидия С точки зрения женщины из Союза - вечерний институт, маленький ребёнок, работа, дом и все обязанности женщин - готовка, стирка, уборка. Как только выжила, а со вторым даже в женскую консультацию не отпускали, всегда была последней после работы. За это врач определила меня в шикарный роддом, с отдельной палатой с ребёнком, и роды были лёгкими. А сестру, студентку дневного, преподаватель обругал матом, типа и трахаться хотите и учиться. Вывод - берегите женщин, она тоже человек, а не тягловая лошадь, как называли нас французы. Может сейчас и полегче женщинам, надеюсь на это.

Наталья Волкова Для того, что б так рьяно утверждать услышанное вами где то, почитайте хотя бы в интернете, какая была жизнь в ссср, спросите у мамы, бабушки. Они вам расскажут, что получить квартиру можно было бесплатно, встав на очередь, можно было приобрести за деньги, вступив в кооператив, можно было разменять имеющуюся на изолированную для родителей и коммуналку молодым. А можно было и коммуналку получить по очереди, это получение было быстрым.И к слову сказать, у нас тогда не было таких сверхценных мыслей- заиметь квартиру, огрести бабла, свалить за границу. Нас воспитывали , мы стремились получить образование, а молодым специалистам( чего сейчас нет) всегда предоставляли жилье по месту распределения.